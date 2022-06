Max Verstappen | frecciatina a Hamilton sul porpoising?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 giugno 2022) Nuove scintille tra Maxe Lewis. Il titolo, questa volta, non c’entra nulla perché la Mercedes fin qui non si è dimostrata competitiva per insidiare la Red Bull del campione del mondo in carica. Nonostante l’assenza di tensioni di classifica, le ruggini dello scorso anno sembrano essere ancora ben presenti in un rapporto che appare ormai deteriorato per sempre. La FIA ha dovuto censurare una presunta lite tra i due in Canada, prima della premiazione sul podio e, come se non bastasse, l’olandese ha parlato delminimizzando il problema dei sobbalzi che ha denunciato, soprattutto, il team stellato del rivale inglese e di George Russell. Le parole di Maxsul problema dei sobbalzi Credits: Twitter F1“Ci sono tanti sport che portano ad un danneggiamento del corpo a livello ...