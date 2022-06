(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Lasu, una delle sette tracce proposte dal ministero per la prova di italiano alla maturità "presenta un, sul quale mi stanno arrivando centinaia di segnalazioni di persone disorientate, in imbarazzo, dubbiose sull'analisi da svolgere: l'è grave e ha mandato in tilt i candidati". A lanciare l'allarme all'Adnkronos è il notoe critico letterario Massimo, cheund'italiano riguardante noto componimentoano ('La via ferrata') compreso nelle 'Myricae', la prima raccolta poetica pubblicata da Giovanni. "Al punto tre della ...

Pubblicità

StraNotizie : Maturità, linguista denuncia: 'Clamoroso errore nella traccia su Pascoli' - LocalPage3 : Maturità, linguista denuncia: 'Clamoroso errore nella traccia su Pascoli' - SoniaGrispo : Ricordi della maturità cosa che la feci con in corso una denuncia nei confronti di un docente che aveva vessato dec… -

Il Sannio Quotidiano

Unafatta in un momento preciso come l'esame di. Per me è da apprezzare. Quelli che condannano si sono chiesti i motivi di questo gesto'. Monika crede che il gesto dimostri la ...... il giorno in cui tanti giovani si stanno cimentando con il tema dellae stanno ... perché sono loro i destinatari del messaggio di legalità e di rispetto delle regole, didi ciò che ... **Maturità: la denuncia del linguista Arcangeli, 'clamoroso errore nella traccia su Pascoli'**