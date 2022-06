Maturità, è il giorno della seconda prova per gli oltre 500 mila studenti (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ il test tradizionalmente più temuto, ma quest’anno non sarà ministeriale: scelto dalle commissioni interne Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ il test tradizionalmente più temuto, ma quest’anno non sarà ministeriale: scelto dalle commissioni interne

Pubblicità

mauroberruto : 'Giugno, che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio In un tuo giorno, sotto al sole caldo, ci sono nato io, ci… - ProDocente : Maturità 2022, è il giorno della seconda prova: tutte le info utili - infoitinterno : Maturità, il giorno della seconda prova (diversa per ciascun indirizzo) - agenzia_nova : #Maturità È il giorno della seconda prova, l’ultima verifica prima dell’orale - LaNuovaSinistra : RT @PButtafuoco: Quando si dice 'per un pelo'. Bastava fare tutto un giorno prima e Luigi Di Maio – meritatamente celebrato tra i sommi –… -