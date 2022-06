Maturità 2022 | oggi seconda prova scritta

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) -è il giorno delladegli Esami di Stato. Unache riguarda le materie d'indirizzo, non ministeriale quindi. Quest'anno infatti le tracce sono state preparata dai docenti titolari della disciplina oggetto della, e non dal ministero come norma vorrebbe: le prove saranno quindi uguali solo per le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione o opzione presenti nell'istituto, e verteranno su un'unica materia caratterizzante (anche laddove sono di più). Dimezzato a 10 punti il valore di questo scritto, che si svolgerà a partire dalle 8:30 per la quale ogni maturando avrà a disposizione tra le quattro e le sei ore, per gli indirizzi liceali, eccetto gli indirizzi che prevedono attività ...