“Mattino 5”, nuove rivelazioni di Claudio Sterpin su Liliana Resinovich: “Cos’è successo quella mattina” (Di giovedì 23 giugno 2022) Nella puntata odierna di “Mattino 5“, programma in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, è stato ospite Claudio Sterpin, amico e presunto amante di Liliana Resinovich. L’uomo, insieme alla trasmissione, è tornato sul caso, aggiungendo nuove e clamorose rivelazione. Cosa potrebbe essere successo quella mattina tra Liliana e il marito Sebastiano? Sterpin sembra avere le idee chiare. In questo articolo vi riportiamo le sue dichiarazioni. (Continua dopo la foto…) Tutto sul caso di Liliana Resinovich Il caso sulla morte di Liliana Resinovich ha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. La donna è stata trovata morta nel ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 giugno 2022) Nella puntata odierna di “5“, programma in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, è stato ospite, amico e presunto amante di. L’uomo, insieme alla trasmissione, è tornato sul caso, aggiungendoe clamorose rivelazione. Cosa potrebbe esseretrae il marito Sebastiano?sembra avere le idee chiare. In questo articolo vi riportiamo le sue dichiarazioni. (Continua dopo la foto…) Tutto sul caso diIl caso sulla morte diha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. La donna è stata trovata morta nel ...

