Mastella plaude alla conferma di Volpe e dà il benvenuto alla Morgante

(Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un plauso al dott. Gennaroper la ria Direttore Generale della ASL di Benevento. Un saluto ed un in bocca al lupo al dott. Mario Ferrante, nuovo manager dell’Asl di Avellino, ma soprattutto un sentito ringraziamento a lui per il lavoro svoltoguida dell’ospedale cittadino e per la sinergica collaborazione istituzionale che ci ha visti coinvolti, in questi anni particolarmente difficili a causa dell’emergenza pandemica che abbiamo vissuto. Il mioed i miei migliori auguri di buon lavorodott.ssa Maria, neo dirigente dell’Azienda Ospedaliera ‘San Pio’”. Così, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.