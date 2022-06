MASSIMILIANO GALLO: L’AVVOCATO MALINCONICO SU RAI1 AD OTTOBRE. TRAMA E CAST (Di giovedì 23 giugno 2022) “Vincenzo MALINCONICO, Avvocato” è uno dei titoli più attesi dell’autunno di RAI1. La serie vede MASSIMILIANO GALLO (“Imma Tataranni”, “I Bastardi di Pizzofalcone”) al suo primo ruolo da protagonista. La messa in onda, anticipa l’attore, è prevista ad OTTOBRE. L’adattamento televisivo degli acclamati romanzi di Diego De Silva è una produzione Rai Fiction e Viola Film (“Ognuno è Perfetto”) per la regia di Alessandro Angelini (“I Fantasmi di Portopalo”, “Gli Orologi del Diavolo”). Vediamo nel dettaglio CAST e TRAMA. VINCENZO MALINCONICO: IL CAST Il CAST di “Vicenzo MALINCONICO, Avvocato” che racconta le vicende delL’AVVOCATO “che finge di lavorare per riempire le giornate” vede un ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 giugno 2022) “Vincenzo, Avvocato” è uno dei titoli più attesi dell’autunno di. La serie vede(“Imma Tataranni”, “I Bastardi di Pizzofalcone”) al suo primo ruolo da protagonista. La messa in onda, anticipa l’attore, è prevista ad. L’adattamento televisivo degli acclamati romanzi di Diego De Silva è una produzione Rai Fiction e Viola Film (“Ognuno è Perfetto”) per la regia di Alessandro Angelini (“I Fantasmi di Portopalo”, “Gli Orologi del Diavolo”). Vediamo nel dettaglio. VINCENZO: ILIldi “Vicenzo, Avvocato” che racconta le vicende del“che finge di lavorare per riempire le giornate” vede un ...

