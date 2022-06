Massimiliano Allegri, battaglia legale con l’ex: «Ha speso per sé i soldi destinati a nostro figlio» (Di giovedì 23 giugno 2022) L’allenatore accusa Claudia Ughi, compagna di vita per oltre dieci anni e madre del suo secondogenito, di aver «distratto» parte dell’assegno mensile che lui versa per le necessità del bambino (e che già aveva chiesto di dimezzare). Lei si difende: «Denuncia strumentale a ridurre il contributo» Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 giugno 2022) L’allenatore accusa Claudia Ughi, compagna di vita per oltre dieci anni e madre del suo secondogenito, di aver «distratto» parte dell’assegno mensile che lui versa per le necessità del bambino (e che già aveva chiesto di dimezzare). Lei si difende: «Denuncia strumentale a ridurre il contributo»

