Mario Martone lavora al film documentario su Massimo Troisi, Laggiù qualcuno mi ama (Di giovedì 23 giugno 2022) Mario Martone è al lavoro per la realizzazione di un film documentario su Massimo Troisi, Laggiù qualcuno mi ama, scritto insieme ad Anna Pavignano È in lavorazione Laggiù qualcuno mi ama, film documentario su Massimo Troisi, diretto da Mario Martone. Il film, prodotto da Indiana, è scritto da Mario Martone e da Anna Pavignano. Tramite contenuti, documenti inediti e le testimonianze di colleghi e amici il documentario mira a raccontare la genialità e il mito di Massimo Troisi attraverso l'esclusiva ed ...

ciropellegrino : #MassimoTroisi, presto il docufilm di Mario Martone e Anna Pavignano. Non vedo l'ora. - WeCinema : Napoli e i suoi abitanti con ambientazioni e storie diverse, interpretate da attori eccezionali. Il premio per la… - naranciaultras : RT @RBcasting: È in lavorazione 'Laggiù qualcuno mi ama', film documentario su Massimo Troisi, diretto da Mario Martone. Il film, prodotto… - nonsainientejon : RT @ciropellegrino: #MassimoTroisi, presto il docufilm di Mario Martone e Anna Pavignano. Non vedo l'ora. - Basilio93744483 : RT @ciropellegrino: #MassimoTroisi, presto il docufilm di Mario Martone e Anna Pavignano. Non vedo l'ora. -