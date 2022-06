Mario Balotelli e Raffaella Fico festeggiano insieme la prima comunione della figlia Pia (Di giovedì 23 giugno 2022) Una scena che ha del surreale, se si pensa ai trascorsi tra i due. Eppure, Mario Balotelli e Raffaella Fico hanno festeggiato, insieme, felici e sorridenti, la prima comunione della figlia Pia. Le lotte, le accuse e le divergenze degli scorsi anni sono svanite per la figlia, tanto che il calciatore e la showgirl sono apparsi di nuovo in sintonia e affiatati. Al party in onore di Pia, Mario e Raffaella hanno chiacchierato serenamente, scambiandosi cordiali sorrisi. Lei era vestita in un abito bianco orlato da piume, lui più casual, con indosso una t-shirt nera, pantaloni larghi e un berretto in testa. Ad accompagnare la Fico c’era Piero Neri, imprenditore toscano con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Una scena che ha del surreale, se si pensa ai trascorsi tra i due. Eppure,hanno festeggiato,, felici e sorridenti, laPia. Le lotte, le accuse e le divergenze degli scorsi anni sono svanite per la, tanto che il calciatore e la showgirl sono apparsi di nuovo in sintonia e affiatati. Al party in onore di Pia,hanno chiacchierato serenamente, scambiandosi cordiali sorrisi. Lei era vestita in un abito bianco orlato da piume, lui più casual, con indosso una t-shirt nera, pantaloni larghi e un berretto in testa. Ad accompagnare lac’era Piero Neri, imprenditore toscano con ...

