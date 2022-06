Marina Marfoglia, morta la cantante amica di Renato Zero: chi era, età, canzoni, malattia, funerali e marito (Di giovedì 23 giugno 2022) Marina Marfoglia, morta la cantante amica di Renato Zero ed ex compagna di Mal: chi era l’artista romana che si è spenta dopo una lunga malattia? Marina Marfoglia, morta la cantante amica di Renato Zero: età, malattia, funerali e marito Lutto nel mondo della musica italiana: nella giornata di lunedì 20 giugno, la cantante Marina Marfoglia è deceduta all’età di 73 anni, come riportato da Imusicfun.it. La cantante, ballerina e attrice è stata una delle più intime amiche di Renato Zero ed ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022)ladied ex compagna di Mal: chi era l’artista romana che si è spenta dopo una lungaladi: età,Lutto nel mondo della musica italiana: nella giornata di lunedì 20 giugno, laè deceduta all’età di 73 anni, come riportato da Imusicfun.it. La, ballerina e attrice è stata una delle più intime amiche died ...

