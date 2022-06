Margiotta (Confsal): ‘Eliminare ritenuta erariale per percepire salario minimo’ (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Per dare attuazione al sacrosanto diritto di ogni lavoratore di percepire un salario minimo occorre anzitutto eliminare la ritenuta erariale che grava sui salari bassi e che rappresenta un’iniqua tassa sulla povertà. Le parti sociali Cifa e Confsal sono impegnate a debellare il fenomeno del dumping e a implementare una contrattazione collettiva di qualità che garantisca la tutela e il benessere del lavoratore, promuovendo nel contempo la crescita produttiva delle imprese”. A dirlo al Festival del lavoro Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, intervenendo all’evento ‘La contrattazione di qualità è rappresentatività’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Per dare attuazione al sacrosanto diritto di ogni lavoratore diunminimo occorre anzitutto eliminare lache grava sui salari bassi e che rappresenta un’iniqua tassa sulla povertà. Le parti sociali Cifa esono impegnate a debellare il fenomeno del dumping e a implementare una contrattazione collettiva di qualità che garantisca la tutela e il benessere del lavoratore, promuovendo nel contempo la crescita produttiva delle imprese”. A dirlo al Festival del lavoro Angelo Raffaele, segretario generale, intervenendo all’evento ‘La contrattazione di qualità è rappresentatività’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

