Marco Cucolo, gravi danni di salute: è successo dopo l’«Isola Dei Famosi» (Di giovedì 23 giugno 2022) Nel corso di una recente intervista, Marco Cucolo si è levato qualche sassolino dalla scarpa. Non solo, durante la chiacchierata a «Fanpage» il giovane ha parlato del rapporto con Lory Del Santo, ma anche dei suoi problemi di salute. L’ex naufrago ha dovuto abbandonare il reality. Per via di alcuni calcoli alla cistifellea, dovrà sottoporsi a un intervento: “I medici che mi hanno visitato in Honduras dicono che l’operazione è urgente”. (continua a leggere dopo le foto) Marco Cucolo, gravi danni di salute: è successo dopo l’«Isola» “La mia esperienza è stata pregiudicata da calcoli alla cistifellea. Sicuramente cambierà anche il mio futuro. Mi aspettano molte privazioni. Dovrò fare ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 giugno 2022) Nel corso di una recente intervista,si è levato qualche sassolino dalla scarpa. Non solo, durante la chiacchierata a «Fanpage» il giovane ha parlato del rapporto con Lory Del Santo, ma anche dei suoi problemi di. L’ex naufrago ha dovuto abbandonare il reality. Per via di alcuni calcoli alla cistifellea, dovrà sottoporsi a un intervento: “I medici che mi hanno visitato in Honduras dicono che l’operazione è urgente”. (continua a leggerele foto)di: èl’«» “La mia esperienza è stata pregiudicata da calcoli alla cistifellea. Sicuramente cambierà anche il mio futuro. Mi aspettano molte privazioni. Dovrò fare ...

