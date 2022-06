Maradona: otto rinvii a giudizio per omicidio colposo (Di giovedì 23 giugno 2022) otto operatori sanitari saranno processati per omicidio colposo con circostanze aggravanti, al termine delle indagini sulla morte di Diego Maradona, avvenuta nel 2020 all'età di 60 anni, a causa di un ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 giugno 2022)operatori sanitari saranno processati percon circostanze aggravanti, al termine delle indagini sulla morte di Diego, avvenuta nel 2020 all'età di 60 anni, a causa di un ...

