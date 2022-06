Mangia una zucchina e perde tutti i capelli: dopo 1 mese i medici scoprono che… (Di giovedì 23 giugno 2022) Una ragazza di nome Charlene ha vissuto un vero e proprio dramma: tutto è accaduto dopo che ha Mangiato una zucchina. L’evento ha sconvolto il web. La giovane ha infatti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Stefania Meneghella su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 23 giugno 2022) Una ragazza di nome Charlene ha vissuto un vero e proprio dramma: tutto è accadutoche hato una. L’evento ha sconvolto il web. La giovane ha infatti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Stefania Meneghella su BlogLive.it.

Pubblicità

ciropellegrino : E stavolta #GigiDAlessio fa una cosa epica. Per il napoletano si traduce in: Vanessa, mangia la mozzarella e mandi… - mixborghi : RT @zuzzusierattusi: @afspagnuolo Una meraviglia. Per me, 'Il Cristo proibito' di Malaparte e 'Uno sguardo dal ponte' sono tra i suoi ruoli… - zuzzusierattusi : @afspagnuolo Una meraviglia. Per me, 'Il Cristo proibito' di Malaparte e 'Uno sguardo dal ponte' sono tra i suoi ru… - BenissimoVa : @_exgel_ Sai quanti sono? ?? Io ho una collega che si strafoga di pesce e si definisce vegetariana perché nom mangia carne! - ontherailaway : @real_fabristol @silviettinabb @hronir Se uno diventa vegano per motivi etico-sostenibili e poi mangia una roba che… -