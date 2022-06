Mané al Bayern Monaco | arriva il saluto social di Salah

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 giugno 2022) Da qualche giorno è ufficiale l’addio di Sadiocol Liverpool. Sui, sono stati tanti i compagni che hanno salutato il senegalese, compreso il suo ex tecnico Jurgen Klopp. Tra questi, anche l’egiziano Mohamed, che ha lasciato questo messaggio: “È stato un bel percorso! Grazie per tutti i bei momenti e ti auguro tutto il meglio per la tua nuova avventura! Ci mancherai a tutti noi”. Di seguito,ha risposto: “Continua a fare ciò che fai. Sei il migliore fratello”. I due, in maglia Reds, hanno condiviso 5 stagioni insieme, vincendo una Champions, una Supercoppa UEFA, un Mondiale per Club, una Premier League, una FA Cup e una Carabao Cup. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mohamed(@mo) ...