Mandragora Fiorentina: è arrivato l’accordo definitivo (Di giovedì 23 giugno 2022) Rolando Mandragora è un giocatore della Fiorentina che il Mister Italiano dovra valorizzare. Il quasi 25enne sarà l’alternativa ad Amrabat per la mediana. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, quella per il giocatore di proprietà della Juventus è un’operazione ormai conclusa e sarà annunciato appena i tempi lo consentiranno. Si parla già di oggi per l’annuncio, al massimo entro i primi di Luglio. Mané Bayern: è arrivata l’ufficialità Mandragora Fiorentina: l’accordo è stato trovato Come riportato da “La Nazione”, il club Viola ha battuto la concorrenza del Torino per il giocatore, che approderà in Toscana in cambio di 10 milioni di euro. L’annuncio ufficiale da parte della Fiorentina dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. L’intesa è stata subito raggiunta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 giugno 2022) Rolandoè un giocatore dellache il Mister Italiano dovra valorizzare. Il quasi 25enne sarà l’alternativa ad Amrabat per la mediana. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, quella per il giocatore di proprietà della Juventus è un’operazione ormai conclusa e sarà annunciato appena i tempi lo consentiranno. Si parla già di oggi per l’annuncio, al massimo entro i primi di Luglio. Mané Bayern: è arrivata l’ufficialitàè stato trovato Come riportato da “La Nazione”, il club Viola ha battuto la concorrenza del Torino per il giocatore, che approderà in Toscana in cambio di 10 milioni di euro. L’annuncio ufficiale da parte delladovrebbe arrivare già nelle prossime ore. L’intesa è stata subito raggiunta ...

