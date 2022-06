Malore a Portonovo, Rosanna Vaudetti ricoverata in Cardiologia: 'Ora sto meglio, grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato' (Di giovedì 23 giugno 2022) ANCONA Il suo amore per il mare, per Portonovo in particolare, stava per giocarle un brutto scherzo. Malore choc nella baia per Rosanna Vaudetti . La popolare ex annunciatrice e conduttrice televisiva,... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 giugno 2022) ANCONA Il suo amore per il mare, perin particolare, stava per giocarle un brutto scherzo.choc nella baia per. La popolare ex annunciatrice e conduttrice televisiva,...

