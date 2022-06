Maldini rischia di rimanere fuori dal Milan. Madron: “Elliott non ha gradito i suoi sconfinamenti” (Di giovedì 23 giugno 2022) I media tradizionali raccontano da (tanti) giorni che domani Maldini firmerà. Il suo contratto scadrà il 30 giugno e ancora non ha firmato. Intanto il mondo si è evoluto. Oltre a carta stampata, radio e tv, esistono Internet e i social. Le notizie passano da lì. E bisogna incamminarsi lungo queste due direttrici per capire quel che sta accadendo al Milan. Nel nostro piccolo nei giorni scorsi il Napolista ha provato a raccontarvi qualcosa, anche delle reali mire di Maldini che ambiva a diventare amministratore delegato. Il Sussidiario va oltre. Mette insieme i pezzi e racconta che prima dell’arrivo di RedBird (operazione caldeggiata da Elliott) c’era stata la trattativa con gli arabi di Investcorp. E che prima Gazidis e poi Maldini erano andati dai potenziali nuovi acquirenti per strappare condizioni ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) I media tradizionali raccontano da (tanti) giorni che domanifirmerà. Il suo contratto scadrà il 30 giugno e ancora non ha firmato. Intanto il mondo si è evoluto. Oltre a carta stampata, radio e tv, esistono Internet e i social. Le notizie passano da lì. E bisogna incamminarsi lungo queste due direttrici per capire quel che sta accadendo al. Nel nostro piccolo nei giorni scorsi il Napolista ha provato a raccontarvi qualcosa, anche delle reali mire diche ambiva a diventare amministratore delegato. Il Sussidiario va oltre. Mette insieme i pezzi e racconta che prima dell’arrivo di RedBird (operazione caldeggiata da) c’era stata la trattativa con gli arabi di Investcorp. E che prima Gazidis e poierano andati dai potenziali nuovi acquirenti per strappare condizioni ...

