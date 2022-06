Maldini cambia piano: il post Kessie è in Serie A (Di giovedì 23 giugno 2022) Il calciomercato del Milan passa dall’arrivo di un nuovo grande centrocampista: se salta Renato Sanches, l’alternativa è già in Italia Il Milan si appresta a vivere un’estate caldissima. Il 4… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 23 giugno 2022) Il calciomercato del Milan passa dall’arrivo di un nuovo grande centrocampista: se salta Renato Sanches, l’alternativa è già in Italia Il Milan si appresta a vivere un’estate caldissima. Il 4… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

sctmcg21 : @GreenMidnight1 @GargAzazel @RedAllblack @furgeTX Lui ha in testa un ruolo alla Marotta, imho. Che poi non cambia u… - massi_dessy : @franco31rossi Insulta Maldini chi? Ma che argomentazione da Minus habens è 'non va a Londra perché Vuole solo noi'… - andreastoolbox : Milan fermo (e col nodo Maldini), Inter scatenata: il derby del mercato che cambia le gerarchie scudetto - milanista_mauro : Maldini entro domani rinnova dopo le cazzate che sto leggendo.poi su dybala che manager elliot presenti o meno non… - AnStorti : @FrankGrimesSMM @marcullo02 Come tu sai che cosa vuole effettivamente maldini? Se sta rompendo le palle per avere p… -