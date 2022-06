“Maggio della Musica” a Villa Pignatelli con il Quartetto Werther

(Di giovedì 23 giugno 2022) Il “” si conclude con il giovane. La serata sarà dedicata al ricordo di Marco Del Vaglio, indimenticabile e appassionato criticole. Si conclude, Venerdì 24 giugno alle ore 19.30, l’ultimo appuntamentofortunata stagione delche ha animato, in questo mese intenso, la splendida veranda neoclassica di, una tradizionale rassegnale, questa, realizzata in

Pubblicità

rtl1025 : ??? #Temperature sempre più bollenti del #Mediterraneo: dal 10 maggio il mare è colpito da un'ondata di calore che h… - masechi : ?? Russia primo fornitore di petrolio della Cina in maggio: 8,42 milioni di tonnellate di greggio, 1,98 milioni di b… - reportrai3 : Lo scorso 5 maggio 25 medici del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli hanno scritto una lettera di pr… - BSicolo : RT @marioadinolfi: Il 31 maggio il prezzo del petrolio era di 124$ al barile e la benzina costava 1,85 euro medi alla pompa. Qualcuno mi sa… - m4cchia : Premessa Lo scorso 17 maggio, con una sentenza della Grande Sezione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CG… -

Agenzia ANSA

Il punto in questione indica che "alla luce dell'utilizzo dell'energia come arma da parteRussia, richiamando le conclusioni del 30 - 31, il Consiglio europeo invita la Commissione a ...Non semplice ripercorrere le tappe di vita del noto scrittore, che nel corsosua esistenza ... MARIA HARDOUIN, MOGLIE DI GABRIELE D'ANNUNZIO/ Protagonista dei "Peccati di" Vive grandi amori,... Inps: a maggio 54,7 milioni ore di cig, +19,8% sul mese alla terza edizione della Rassegna “Le notti bianche dello spettacolo” esibendosi venerdì 1 luglio alle ore 21:00 ai Giardini del Palazzo Petretti a Castel Sant’Elia in provincia di Viterbo. Dopo ...Musica e genere horror si uniscono in Studio 666, nei cinema italiani solo per una settimana, dal 23 al 29 giugno. Una horror comedy basata su una storia di Dave Grohl, con la sceneggiatura di Jeff Bu ...