Maddaloni | estraeva calcare senza autorizzazione | titolare cava denunciato

Leggi su 2anews

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ildi undinel comune diè statoper inquinamento ambientale e sanzionato per oltre 20mila euro. I carabinieri forestali di Caserta hanno sequestrato due capannoni industriali annessi ad undinel comune di(Caserta) per emissione nocive in atmosfera. Ilè statodai