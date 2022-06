Maddaloni | estraeva calcare senza autorizzazione | titolare cava denunciato

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ildi undinel comune diè statoper inquinamento ambientale e sanzionato per oltre 20mila euro. I carabinieri forestali di Caserta hanno sequestrato due capannoni industriali annessi ad undinel comune di(Caserta) per emissione nocive in atmosfera. Ilè statodai

Pubblicità

cronachecampane : Maddaloni, estraeva calcare senza autorizzazione: denunciato titolare cava #estraevacalcare #maddaloni - casertafocus : MADDALONI – Estraeva calcare senza autorizzazione, nei guai titolare della cava -

Cronache Campania

I carabinieri forestali di Caserta hanno sequestrato due capannoni industriali annessi ad un cava di calcare nel comune di(Caserta) per emissione nocive in atmosfera. Il titolare è stato denunciato dai militari, coordinati dal maggiore Marilena Scudieri, per inquinamento ambientale e gli sono state comminate ...... Agroalimentare e Forestale, operanti in seno al Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta, unitamente a personale della territoriale Stazione Carabinieri dihanno dato esecuzione al decreto ... Maddaloni, estraeva calcare senza autorizzazione: denunciato titolare cava Maddaloni - Nell'ambito dell'attività investigativa che ha avuto ad oggetto uno stabilimento industriale esercente l'attività di cava in Maddaloni, ...I carabinieri forestali di Caserta hanno sequestrato due capannoni industriali annessi ad un cava di calcare nel comune di Maddaloni per emissione nocive in atmosfera. Il titolare è stato denunciato p ...