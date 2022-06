Macron: difficoltà per il nuovo governo, le opposizioni pongono i loro paletti. Niente unità nazionale (Di giovedì 23 giugno 2022) La politica francese non segue il modello Draghi, un governo di unità nazionale. Macron in difficoltà L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 giugno 2022) La politica francese non segue il modello Draghi, undiinL'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Macron: difficoltà per il nuovo governo, le opposizioni pongono i loro paletti. Niente unità nazionale - roblau8 : RT @Giovann91620348: Una ragazza chiede a Macron come ha potuto pensare di mettere a capo dello Stato uomini accusati di strupro. Macron è… - angelo_massi : Macron in difficoltà con governo e parlamento??? Per risolvere tutto basta che chieda consiglio, anche telefonico,… - mettilelmetto : RT @Giovann91620348: Una ragazza chiede a Macron come ha potuto pensare di mettere a capo dello Stato uomini accusati di strupro. Macron è… - Servo_Pensante : RT @Giovann91620348: Una ragazza chiede a Macron come ha potuto pensare di mettere a capo dello Stato uomini accusati di strupro. Macron è… -