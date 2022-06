M5s: Tajani (Fi), poca serietà in un momento delicato (Di giovedì 23 giugno 2022) "Draghi arriva al Consiglio europeo con il sostegno del Parlamento ma certo Il Movimento Cinque Stelle non sta dando un contributo di serietà al governo, il governo di unità nazionale nasce dal fatto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) "Draghi arriva al Consiglio europeo con il sostegno del Parlamento ma certo Il Movimento Cinque Stelle non sta dando un contributo dial governo, il governo di unità nazionale nasce dal fatto ...

Pubblicità

iconanews : M5s: Tajani (Fi), poca serietà in un momento delicato - EBamusement : @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @simonefeder @VITAnonprofit @NoSlotOrg @Leonardobecchet @Jammasrl @anspinazionale… - EBamusement : @GESTORE_AWP @DIOGENECINICO @simonefeder @VITAnonprofit @NoSlotOrg @Leonardobecchet @Jammasrl @anspinazionale… - ParliamoDiNews : Tajani `Le beghe del M5S non danneggino il Paese` » LO_SPECIALE #Videopillole #notizievideo… - S1Tv : Tajani “Le beghe del M5S non danneggino il Paese” -