M5S | scissione rianima base | Crimi ' passati da 10 a 100 nuovi iscritti al giorno' **

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu.(Adnkronos) - Non tutti i mali vengono per nuocere. Se l'addio di Luigi Di Maio e i cosiddetti 'dimaiani' hanno provocato uno shock nel M5S e un salasso nelle casse del partito -ben oltre 2,3 milioni di euro in meno da qui a fine legislatura- c'è un effetto positivo sui neoal Movimento, decuplicati negli ultimi 4 giorni, vale a dire daldel 'divorzio'. A dirlo all'Adnkronos è Vito. "Negli ultimi 4 giorni - dice l'ex capo politico - siamo tornati a un bilancio di oltre 100al, anche oggi il trend è molto positivo". Fino a settimana scorsa, confida, i numeri si aggiravano attorno ai "10 e i 30giornalieri".