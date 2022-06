M5S: Rosato (Iv), 'Conte lo ha distrutto, Di Maio? Deciderà dove collocarsi' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “dove si collocherà Di Maio? Avrà tempo per scegliere la sua strada, ora però la priorità per noi è sostenere l'attività di governo in un momento in cui gli italiani hanno bisogno di sapere cosa accade alle loro buste paga, alle loro famiglie, alle imprese piuttosto che quello che succede a destra o sinistra”. Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato a Mattino5. "La buona notizia però è che Conte è riuscito a distruggere totalmente il Movimento 5stelle che, con la politica dei no e l'incapacità, ha fatto solo danni all'Italia - prosegue Rosato - pensiamo ad esempio alla crisi energetica che oggi colpisce il nostro Paese, diretta conseguenza delle loro politiche dei no, inconcludenti e spesso distruttive”. Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “si collocherà Di? Avrà tempo per scegliere la sua strada, ora però la priorità per noi è sostenere l'attività di governo in un momento in cui gli italiani hanno bisogno di sapere cosa accade alle loro buste paga, alle loro famiglie, alle imprese piuttosto che quello che succede a destra o sinistra”. Così il presidente di Italia Viva Ettorea Mattino5. "La buona notizia però è cheè riuscito a distruggere totalmente il Movimento 5stelle che, con la politica dei no e l'incapacità, ha fatto solo danni all'Italia - prosegue- pensiamo ad esempio alla crisi energetica che oggi colpisce il nostro Paese, diretta conseguenza delle loro politiche dei no, inconcludenti e spesso distruttive”.

