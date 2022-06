M5S, l’attacco di Tajani (Forza Italia): “Poca serietà in un momento delicato” (Di giovedì 23 giugno 2022) BRUXELLES – “Draghi arriva al Consiglio europeo con il sostegno del Parlamento ma certo Il Movimento Cinque Stelle non sta dando un contributo di serietà al governo, il governo di unità nazionale nasce dal fatto che siamo in una situazione delicata, sarebbe da irresponsabili far cadere il governo adesso”. Cosi il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani (foto), a margine del summit del Partito Popolare Europeo (Ppe), in corso a Bruxelles. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 giugno 2022) BRUXELLES – “Draghi arriva al Consiglio europeo con il sostegno del Parlamento ma certo Il Movimento Cinque Stelle non sta dando un contributo dial governo, il governo di unità nazionale nasce dal fatto che siamo in una situazione delicata, sarebbe da irresponsabili far cadere il governo adesso”. Cosi il coordinatore nazionale di, Antonio(foto), a margine del summit del Partito Popolare Europeo (Ppe), in corso a Bruxelles. L'articolo L'Opinionista.

