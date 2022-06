M5S-Di Maio, ecco gli effetti della scissione in Campania (Di giovedì 23 giugno 2022) Le fibrillazioni legate alla scissione nel Movimento 5 Stelle potrebbero avere ripercussioni in tempi brevi all’interno delle istituzioni locali in Campania, con un effetto sia sugli assetti politici gia’ consolidati che in alcuni casi sulle giunte. In Regione sono sicuramente passati con Di Maio e il suo neo gruppo ‘Insieme per il futuro’ sia Valeria Ciarambino, legata politicamente da tempo al ministro degli Esteri, che Salvatore Aversano. Nelle ultime ore si e’ diffusa la voce dell’adesione del consigliere regionale Luigi Cirillo mentre sarebbe in corso una riflessione da parte di Gennaro Saiello. Resterebbero sicuramente con i 5 Stelle sia Michele Cammarano che Vincenzo Ciampi. In queste ore si parla anche di un passaggio in maggioranza dei dimaiani mentre finora in Campania i 5 Stelle erano stati all’opposizione ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 23 giugno 2022) Le fibrillazioni legate allanel Movimento 5 Stelle potrebbero avere ripercussioni in tempi brevi all’interno delle istituzioni locali in, con un effetto sia sugli assetti politici gia’ consolidati che in alcuni casi sulle giunte. In Regione sono sicuramente passati con Die il suo neo gruppo ‘Insieme per il futuro’ sia Valeria Ciarambino, legata politicamente da tempo al ministro degli Esteri, che Salvatore Aversano. Nelle ultime ore si e’ diffusa la voce dell’adesione del consigliere regionale Luigi Cirillo mentre sarebbe in corso una riflessione da parte di Gennaro Saiello. Resterebbero sicuramente con i 5 Stelle sia Michele Cammarano che Vincenzo Ciampi. In queste ore si parla anche di un passaggio in maggioranza dei dimaiani mentre finora ini 5 Stelle erano stati all’opposizione ...

