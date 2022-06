**M5S: Di Battista, 'se Conte esce subito da governo potrei tornare'** (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Non so se il Movimento sia finito. Potrebbe avere una possibilità se saprà fare delle scelte scomode, difficili e radicali, come quelle controcorrente su cui nacque. potrei riavvicinarmi al Movimento, ma ad una condizione, che è l'unica accettabile per i tanti delusi (me per primo) di queste ore: uscissero dal governo e facessero opposizione". Così Alessandro Di Battista, ex parlamentare M5s a Tpi. "Lo strappo andrebbe fatto subito, ora, prima dell'estate. Non può essere una svolta dell'ultima ora, magari poco prima del voto. Mi siederei al tavolo con Conte se uscisse dal governo prima dell'estate. Anche se sedersi non significa rientrare". "A mio avviso il governo Draghi è stato l'errore più grave di tutti. Non è un caso che su quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Non so se il Movimento sia finito. Potrebbe avere una possibilità se saprà fare delle scelte scomode, difficili e radicali, come quelle controcorrente su cui nacque.riavvicinarmi al Movimento, ma ad una condizione, che è l'unica accettabile per i tanti delusi (me per primo) di queste ore: uscissero dale facessero opposizione". Così Alessandro Di, ex parlamentare M5s a Tpi. "Lo strappo andrebbe fatto, ora, prima dell'estate. Non può essere una svolta dell'ultima ora, magari poco prima del voto. Mi siederei al tavolo conse uscisse dalprima dell'estate. Anche se sedersi non significa rientrare". "A mio avviso ilDraghi è stato l'errore più grave di tutti. Non è un caso che su quella ...

