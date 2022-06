M5S: Di Battista, 'attivisti contro Di Maio, pensa solo ad affari suoi' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “La notizia della scissione nel M5s mi interessa poco. Il movimento è stata una parte importante della mia vita. Ma ho già passato la fase della delusione. In queste ore io sono a Mosca, e mi scrivono attivisti da ogni parte d'Italia. Sono incazzati con Di Maio perché mi dicono che pensa solo agli affari suoi. Non si può essere atlantisti se si è stati eletti sulla base di un programma pacifista ed esplicitamente contrario a ogni politica di armamento. E che intendeva – parola di Di Maio – 'andare oltre la Nato'”. Così Alessandro Di Battista, ex parlamentare M5s, a Tpi. "Quella di Di Maio è stata una conferenza stampa patetica. Lo conosco bene, Luigi non crede a quello che dice. Fa questa battaglia per ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “La notizia della scissione nel M5s mi interessa poco. Il movimento è stata una parte importante della mia vita. Ma ho già passato la fase della delusione. In queste ore io sono a Mosca, e mi scrivonoda ogni parte d'Italia. Sono incazzati con Diperché mi dicono cheagli. Non si può essere atlantisti se si è stati eletti sulla base di un programma pacifista ed esplicitamente contrario a ogni politica di armamento. E che intendeva – parola di Di– 'andare oltre la Nato'”. Così Alessandro Di, ex parlamentare M5s, a Tpi. "Quella di Diè stata una conferenza stampa patetica. Lo conosco bene, Luigi non crede a quello che dice. Fa questa battaglia per ...

