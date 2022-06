Lulù Selassiè “crocifissa” dal gossip dopo il party: contattato l’hotel, il manager ed Alex Belli (Di giovedì 23 giugno 2022) Il party per il compleanno di Lulù Selassiè è diventato un “caso”. dopo la ricostruzione di the pipol gossip che parla – addirittura – di “scandalo”, anche Fanpage ha chiesto informazioni all’hotel che ha ospitato il party, al manager delle sorelle e perfino ad Alex Belli. Il party di Lulù Selassiè: contattato l’hotel, il manager... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilper il compleanno diè diventato un “caso”.la ricostruzione di the pipolche parla – addirittura – di “scandalo”, anche Fanpage ha chiesto informazioni alche ha ospitato il, aldelle sorelle e perfino ad. Ildi, il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

AntonellaRani16 : Sei certezza @lulu_selassie niente si fa per caso e tu sei questa #fairylu - blogtivvu : Lulù Selassiè “crocifissa” dal gossip dopo il party: contattato l’hotel, il manager ed Alex Belli - AnnaRuocco16 : @lulu_selassie Io ti adoro fatina bella e ti dico tutto sei bella come sei non dimenticarlo mai!! - giovanna_poppa : @Kate29073260 @lulu_selassie Ma che ne sai tu di quello che faccio io o di quello che fa Lulù? Porta rispetto quand… - AZZURRAROLF58 : #fairylu @lulu_selassie ribelle,sexi,provocante,selvaggia tvb???????????????????????????????? -