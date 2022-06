Lukaku Inter, fissato il giorno delle visite mediche: ritorno a un passo (Di giovedì 23 giugno 2022) Lukaku Inter, fissato il giorno delle visite mediche del centravanti belga con il club nerazzurro: ritorno ormai ad un passo Ormai è fatta, il contratto tra Inter e Chelsea per riportare Lukaku in nerazzurro è blindato e il belga può godersi una vacanza, prima che arrivi mercoledì prossimo. In quel giorno, come riferisce la Gazzetta dello Sport, il centravanti è infatti atteso a Milano per effettuare le visite mediche di rito, prima di ufficializzare il suo ritorno dopo una stagione a Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022)ildel centravanti belga con il club nerazzurro:ormai ad unOrmai è fatta, il contratto trae Chelsea per riportarein nerazzurro è blindato e il belga può godersi una vacanza, prima che arrivi mercoledì prossimo. In quel, come riferisce la Gazzetta dello Sport, il centravanti è infatti atteso a Milano per effettuare ledi rito, prima di ufficializzare il suodopo una stagione a Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

