Pubblicità

andreastoolbox : Luca Zingaretti, la dedica speciale di Luisa Ranieri per l'anniversario: «Tanta Roba!!» IL POST - zazoomblog : Luisa Ranieri e Luca Zingaretti festeggiano l’anniversario di matrimonio dopo il concerto di Vasco - #Luisa… - telodogratis : Luisa Ranieri e Luca Zingaretti innamoratissimi festeggiano 10 anni di matrimonio - BerardiMartinaa : Che uomo fortunato Luca Zingaretti ad essere sposato con Luisa Ranieri ???? Vi amo ?????? - DBenedectus : L'attore, comico e regista ha fatto una veloce incursione sul palco. Ad ascoltare il rocker c'erano anche Luisa Ran… -

varesenews.it

Luisa Ranieri esempre più innamorati. La coppia ha festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio regalandosi un'indimenticabile serata al concerto di Vasco Rossi . Dopo varie stories in cui ...... così come il capogruppo in Consiglio comunale a GenovaPirondini, unico dei cinque ... Il Lazio è stato il primo esempio di campo largo: il presidenteha infatti allargato la maggioranza ... Luca Zingaretti apre i tre appuntamenti dedicati al teatro di prosa "Estate con grandi attori" Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sempre più innamorati. La coppia ha festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio regalandosi un’indimenticabile serata al concerto di ...Luisa Ranieri ha condiviso su Instagram un tenerissimo bacio con il marito Luca Zingaretti per celebrare il loro decimo anniversario di nozze ...