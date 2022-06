Lory Del Santo perde l’aplomb e lo insulta | è sbottata

Leggi su ck12

(Di giovedì 23 giugno 2022) La soubretteDelsi scaglia contro un ex compagno di avventura: volano stracci dopo l’esperienza in Honduras.Del(fonte youtube)La showgirlDelè reduce da una lunga e movimentata avventura a Cayo Cochinos. Sin dal suo approdo in Honduras con il compagno Marco Cucolo, l’attrice e regista si è inimicata lo zoccolo duro del gruppo di isolani, affrontando di puntata in puntata commenti al vetriolo e recriminazioni infuocate.. Dopo la sua eliminazione,ha fatto ritorno in Italia, e il suo esordio nello studio di Ilary Blasi si è configurato quanto meno scoppiettante. La soubrette ha infatti lasciato il fidanzato Marco Cucolo in diretta televisiva, salvo poi ritornare sui propri passi dopo una breve parentesi. Al ...