Lory Del Santo al veleno contro uno dei finalisti dell’Isola 16 | “Viscido | venduto e patetico”

(Di giovedì 23 giugno 2022) Non tende ad arrestarsi l’ira diDelverso alcuni ex compagni d’avventura dopo essere stata eliminata dal reality show condotto da Ilary Blasi. La showgirl, dopo aver fatto pace con Marco Cucolo nel corso dell’ultima puntata del game, ne ha un po’ per tutti. Come hanno riportato i colleghi di Blogtivvu.com, nel corso di un’intervista al settimanale Novella 2000,Delha speso parole alin particolare verso un naufrago: Luca Daffrè: Senza di lui la mia vita è migliore. Il più, ha trasformato un complimento fisico che gli ho fatto dicendo che volevo comprarlo per non farmi nominare. Parlare con lui èe deprimente. Un azzeccagarbugli di periferia, pessimo! Era soprannominato ‘ciupa ciupa’ ossia lecca ...

Pubblicità

RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… - lory_buga : @larajuic3 La più hot del twitter ?? - infoitcultura : Lory Del Santo, malore nel ristorante di Briatore: «Dolori e crampi allo stomaco, credevo di svenire» - Lory_omw98 : @xwickedsaints Certo, volentieri! ???? Fantasy è il nome del fandom degli SF9 (gruppo di cui fa parte Rowoon) - Frances23941098 : @ItsByeBitch Ma questa deianira tifava lory..cosa potete aspettarvi da una così? Semplicemente nicolas è stato il p… -

Marco Cucolo contro Vladimir Luxuria Una volta rientrato in Italia dopo l'esperienza vissuta all'Isola dei Famosi, Marco Cucolo ha affrontato la fidanzataSanto, che lo ha accusato di non ...Santo si è scagliata contro Luca Daffrè dopo l'esperienza vissuta all'Isola dei Famosi. Una volta che ha lasciato l'Isola dei FamosiSanto ha deciso di togliersi qualche sassolino ...L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti criticato pesantemente l’attore per via del suo comportamento nei confronti di Lory Del Santo, amica di Delia Duran. Dobbiamo, per forza di cose, ...Non si placa l’ira di Lory Del Santo verso alcuni ex compagni d’avventura dopo essere stata eliminata dal reality show. Secondo ...