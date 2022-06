“Loro due al mare insieme” Max Allegri, nuovo amore dopo Ambra Angiolini: le foto parlano chiaro (Di giovedì 23 giugno 2022) Massimiliano Allegri, nuova fidanzata all’orizzonte per il tecnico della Juventus. Gli scatti rubati arrivano dalla Sardegna. Un anno e mezzo fa era arrivata la fine della storia con Ambra Angiolini. Una rottura dopo quattro anni di relazione che aveva fatto molto rumore. Ad alimentare il polverone, poi, ci aveva pensato Striscia la Notizia che aveva consegnato il Tapiro d’oro ad Ambra. Un gesto che molti avevano ritenuto offensivo sul quale perfino gli avvocati dell’attrice avevano posto la Loro attenzione. Se da Max era arrivato il silenzio assoluto Ambra, dopo settimane, aveva commentato la fine della storia. “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Massimiliano, nuova fidanzata all’orizzonte per il tecnico della Juventus. Gli scatti rubati arrivano dalla Sardegna. Un anno e mezzo fa era arrivata la fine della storia con. Una rotturaquattro anni di relazione che aveva fatto molto rumore. Ad alimentare il polverone, poi, ci aveva pensato Striscia la Notizia che aveva consegnato il Tapiro d’oro ad. Un gesto che molti avevano ritenuto offensivo sul quale perfino gli avvocati dell’attrice avevano posto laattenzione. Se da Max era arrivato il silenzio assolutosettimane, aveva commentato la fine della storia. “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone, che ...

Pubblicità

borghi_claudio : L'analisi è semplice: gli autonomi sopravvissuti dopo due anni di agonia e fallimenti a catena dei concorrenti stan… - Link4Universe : I padri scandalizzati per il bacio di due uomini e loro, per proteggere i bambini da questo cosa così diseducativa,… - WeCinema : Due attori incredibili che danno sempre prova del loro talento. ?? Premio ex aequo ai @nastridargento per il Miglior… - GaleottiRanata : @paolabrugnoni @OzSerSeasonITA Sono d'accordo con te si sono cresciuti, il loro amore piano piano,,sono due ragazzi meravigliosi ????????????? - GiuliaEnne182 : @Imsherlocked99 Meno male che qualcuno lo dice. Ma che ca..o vuoi conoscere di due persone viste una per 3 mesi l'a… -