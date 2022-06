Loredana Lecciso | clamoroso | Al Bano tradito proprio con LUI Cosa c’è di vero?

Pubblicità

zazoomblog : Loredana Lecciso e Gigi D’Alessio sono stati insieme? Finalmente la verità - #Loredana #Lecciso #D’Alessio #stati - im_francescoo : no veramente io mi trasferisco nel fandom di albano e romina sperando che loredana lecciso non faccia drama - Avv_AleLeo : #Achillelauro è la Loredana Lecciso dei cantanti. #GigiDAlessio - DonnaGlamour : Al Bano e Loredana Lecciso festeggiano i 21 anni della figlia Jasmine: party “super pink” - sparkslair : @ehsisonomatteo Si vive una volta sola - Loredana Lecciso -

Ascolta questo articolo Si respira aria di crisi tra il celebre cantante di Cellino San Marco e la sua compagna. La coppia, nonostante non sia mai convolata a nozze, sta insieme da più di 20 anni e ha messo al mondo due figli. Il loro rapporto non è stato sempre idilliaco, ma ha vissuto spesso ...è conosciuta da tutti come la compagna di Albano Carrisi, oltre che come show girl televisiva, ma in tutti sanno che in passato è stata la protagonista di un flirt con Gigi D'Alessio. ...Si vocifera negli ultimi giorni di un presunto flirt di Loredana Lecciso con un giovane manager. Purtroppo con Al Bano le cose sembrano naufragare: ecco cosa è successo.Loredana Lecciso è conosciuta da tutti come la compagna di Albano Carrisi, oltre che come show girl televisiva, ma in tutti sanno che in ...