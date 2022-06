Lollobrigida al governo | «Subito un tetto al prezzo del carburante e un taglio del cuneo fiscale»

(Di giovedì 23 giugno 2022) “Fratelli d’Italia è favorevole a inserire unaldel. Ma questa iniziativa dovrebbe partire dal. Le forze politiche che annunciano in tv questa proposta dovrebbero chiedere all’esecutivo che sostengono di far arrivare un simile provvedimento in Parlamento”. Così Francescoa Omnibus su la7 commentando l’impennata dei prezzi e la miopia di Palazzo Chigi.: serve unai prezzi delNon a caso due giorni fa la Cgia di Mestre ha chiesto di calmierare ildi benzina e diesel. “L’unica soluzione praticabile è quella di introdurre untemporaneo alalla pompa. Il decreto taglia accise che ha ridotto per legge di 25 ...

Pubblicità

CorradoMurru : @CarloCalenda Ecco sin dove arriva il pregiudizio ideologico: Lollobrigida di FdI invita a votare contro i candidat… - aldocardoni : Ucraina. Lollobrigida: Su piano internazionale sempre con Italia, mai con questo Governo - FratellidItalia : Ucraina. Lollobrigida: Su piano internazionale sempre con Italia, mai con questo Governo - InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Meloni: 'Lo scontro Conte - Draghi sul Superbonus 110% non porterà a nessuna crisi di Governo, i 5 Stelle sono troppo… - PoliticaNewsNow : Ucraina, Lollobrigida (FdI): “Su piano internazionale sempre con Italia, mai con questo governo” -

Il Tempo

La risoluzione di Fdi, firmata dal capogruppo Francesco, chiede aldi impegnarsi per l'istituzione di un fondo, da finanziare "con risorse europee e delle nazioni alleate, volto ...Non è un caso che il capogruppo alla Camera Marcoieri abbia ringraziato proprio i due ... Utile anche alAnche alla Camera Draghi incassa il sì alla risoluzione di maggioranza, ma la notizia è il via libera dell'Aula alla risoluzione targata Fdi sulle comunicazioni del premier in vista del Consiglio euro ...Perché se è vero che il leader pentastellato Giuseppe Conte afferma che “il sostegno all’esecutivo non è in discussione”, è altrettanto vero c’è un'area di mezzo - ovvero chi non parteggia né per Di ...