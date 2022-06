LIVE – Nuoto, sesta giornata Mondiali Budapest 2022: batterie e finali giovedì 23 giugno in DIRETTA (Di giovedì 23 giugno 2022) La DIRETTA testuale della sesta giornata dei Mondiali di Budapest 2022 di Nuoto. Proseguono le gare del Nuoto in vasca alla Duna Arena: Simona Quadarella va a caccia di riscatto nelle batterie degli 800 metri, ma attenzione anche alla staffetta 4×200 stile libero maschile e non solo. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 di giovedì 23 giugno si svolgerà la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 23 giugno PROGRAMMA Nuoto: DATE, ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Latestuale delladeididi. Proseguono le gare delin vasca alla Duna Arena: Simona Quadarella va a caccia di riscatto nelledegli 800 metri, ma attenzione anche alla staffetta 4×200 stile libero maschile e non solo. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le, mentre dalle ore 18.00 di23si svolgerà la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale agminuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 23PROGRAMMA: DATE, ...

