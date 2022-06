LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: tanti azzurri a caccia di finali! Francesca Fangio vuole stupire nei 200 rana (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 17.40: C’è solo una presenza in finale per l’Italia, esattamente come ieri, si tratta di Francesca Fangio che proverà a fare bene e, perchè no, dare l’assalto al record italiano nei 200 rana. Ieri la livornese è piaciuta in batteria, un po’ meno in semifinale dove è comunque riuscita a strappare il pass per la sua prima finale iridata 17.37: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE della sesta sessione di finali dei Mondiali di Nuoto di ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI17.40: C’è solo una presenza in finale per l’Italia, esattamente come ieri, si tratta diche proverà a fare bene e, perchè no, dare l’assalto al record italiano nei 200. Ieri la livornese è piaciuta in batteria, un po’ meno in semifinale dove è comunque riuscita a strappare il pass per la sua prima finale iridata 17.37: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e ben ritrovati alladella sesta sessione di finali deididi ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: quarto posto per Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo libero preli… - OA_Sport : Pochi minuti al via della finale di duo libero, con Linda Cerruti e Costanza Ferro. Seguila con noi! - DailyNews79 : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Codia, Burdisso, Panziera e Zazzeri, Di Pietro, Di Liddo avanti. 4x200 sl: el… - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: si inizia alle 10:00 con l'highlight, poi alle 16:00 spazio alla fi… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: torna Simo… -