LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Quadarella in finale senza brillare. 4×200 sl: eliminazione disastrosa (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 11.15: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a questo pomeriggio alle 18 per la sesta sessione di finali e semifinali. 11.13: Buone notizie arrivano dalle batterie. Avanza Panziera col terzo tempo nei 200 dorso, avanzano Codia e Burdisso in semifinale dei 100 farfalla che potrebbe rivelarsi uno scoglio difficilmente superabile, così come per le due portacolori azzurre Di Liddo e Di Pietro, qualificate nei 50 farfalla. Ci proverà Zazzeri a centrare una finale alla sua portata nei 50 stile. Unico eliminato Luca Dotto in questa ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI11.15: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a questo pomeriggio alle 18 per la sesta sessione di finali e semifinali. 11.13: Buone notizie arrivano dalle batterie. Avanza Panziera col terzo tempo nei 200 dorso, avanzano Codia e Burdisso in semidei 100 farfalla che potrebbe rivelarsi uno scoglio difficilmente superabile, così come per le due portacolori azzurre Di Liddo e Di Pietro, qualificate nei 50 farfalla. Ci proverà Zazzeri a centrare unaalla sua portata nei 50 stile. Unico eliminato Luca Dotto in questa ...

