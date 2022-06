LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: si avvicina il momento di Cerruti/Ferro (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 E adesso tocca ad Israele, Eden Blecher e Shelly Bobritsky, decime martedì in 85.6000. 16.28 Un paio di imperfezioni per le messicane, ma migliorano comunque in 88.0333, secondo incremento al momento alle spalle dell’Olanda. Centroamericani che saltano in testa alla classifica provvisoria. 16.24 È il momento del Messico, con Nuria Diosdado Garcia e Joana Jimenez Garcia. 16.23 87.0000 punti precisi per gli Stati Uniti, che salgono al secondo posto alle spalle dell’Olanda. 16.18 Quarta coppia in acqua, le statunitensi Megumi Field e Natalia Vega. Le due ragazze si sono messe alle spalle il grande spavento di ieri provocato dallo svenimento di Anita Alvarez. 16.17 Leggerissimo miglioramento per le tedesche, in 82.9333, terzo posto provvisorio per loro. 16.12 Tocca alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.29 E adesso tocca ad Israele, Eden Blecher e Shelly Bobritsky, decime martedì in 85.6000. 16.28 Un paio di imperfezioni per le messicane, ma migliorano comunque in 88.0333, secondo incremento alalle spalle dell’Olanda. Centroamericani che saltano in testa alla classifica provvisoria. 16.24 È ildel Messico, con Nuria Diosdado Garcia e Joana Jimenez Garcia. 16.23 87.0000 punti precisi per gli Stati Uniti, che salgono al secondo posto alle spalle dell’Olanda. 16.18 Quarta coppia in acqua, le statunitensi Megumi Field e Natalia Vega. Le due ragazze si sono messe alle spalle il grande spavento di ieri provocato dallo svenimento di Anita Alvarez. 16.17 Leggerissimo miglioramento per le tedesche, in 82.9333, terzo posto provvisorio per loro. 16.12 Tocca alla ...

