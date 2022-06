LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: quarto posto per Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo libero (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 Il podio della finale di duo libero: oro per la Cina in 95.5667, argento per l’Ucraina in 94.1667, bronzo all’Austria in 92.8000. Tre coppie di gemelle sul podio. 17.09 E l’Italia è al quarto posto: l’Austria sale sul terzo gradino del podio in 92.8000. 17.04 Intanto la Spagna è quarta in 90.6667, scavalcando la Grecia. Ora tocca ci sta l’Austria con le gemelle Alexandri, che lottano con l’Italia per il terzo posto. 17.02 “Soddisfatta di come hanno nuotato, siamo l’unica Nazione che ha portato tutti gli esercizi, sono parecchio stanche. La soddisfazione è che con il doppio abbiamo lavorato bene dopo marzo, poiché entrambe hanno avuto problemi di Covid”. Patrizia Giallombardo commenta positivamente questa prova. 16.58 Ora la Spagna: Alisa ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.11 Il podio della finale di duo: oro per la Cina in 95.5667, argento per l’Ucraina in 94.1667, bronzo all’Austria in 92.8000. Tre coppie di gemelle sul podio. 17.09 E l’Italia è al: l’Austria sale sul terzo gradino del podio in 92.8000. 17.04 Intanto la Spagna è quarta in 90.6667, scavalcando la Grecia. Ora tocca ci sta l’Austria con le gemelle Alexandri, che lottano con l’Italia per il terzo. 17.02 “Soddisfatta di come hanno nuotato, siamo l’unica Nazione che ha portato tutti gli esercizi, sono parecchio stanche. La soddisfazione è che con il doppio abbiamo lavorato bene dopo marzo, poiché entrambe hanno avuto problemi di Covid”. Patrizia Giallombardo commenta positivamente questa prova. 16.58 Ora la Spagna: Alisa ...

