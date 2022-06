LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia seconda nel preliminare dell’highlight. Alle 16:00 il duo libero (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 La nostra DIRETTA LIVE per il momento termina qui. Il prossimo appuntamento con il Nuoto artistico è per oggi pomeriggio Alle 16:00 con la finale del duo libero con le azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui, a dopo! 11.26 L’Italia quindi si giocherà molto probabilmente l’argento con la Spagna nella finale di sabato. Sembra invece irraggiungibile l’Ucraina, Nazione che si è dimostrata superiore e che quasi sicuramente vincerà l’oro senza grossi problemi. 11.25 QUESTA LA TOP 5 DEFINITIVA 1. UCRAINA 94.2333 punti (28.1000, 37.7333, 28.4000)2. Italia 91.6667 punti (27.5000, 36.6667, 27.5000)3. SPAGNA 91.3667 punti (27.3000, ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.28 La nostraper il momento termina qui. Il prossimo appuntamento con ilè per oggi pomeriggio16:00 con la finale del duocon le azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui, a dopo! 11.26 L’quindi si giocherà molto probabilmente l’argento con la Spagna nella finale di sabato. Sembra invece irraggiungibile l’Ucraina, Nazione che si è dimostrata superiore e che quasi sicuramente vincerà l’oro senza grossi problemi. 11.25 QUESTA LA TOP 5 DEFINITIVA 1. UCRAINA 94.2333 punti (28.1000, 37.7333, 28.4000)2.91.6667 punti (27.5000, 36.6667, 27.5000)3. SPAGNA 91.3667 punti (27.3000, ...

