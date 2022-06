LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: fra poco la finale di duo libero (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Le azzurre vanno a caccia del podio anche in questa gara. Linda e Costanza hanno chiuso il preliminare al quarto posto in 90.5333, a poco più di un punto e mezzo dalla coppia di gemelle austriache Anna-Maria ed Eirini Alexandri. 15.47 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti nuovamente alla DIRETTA LIVE di Nuoto artistico: è il momento della finale del duo libero, con Linda Cerruti e Costanza Ferro. 11.28 La nostra DIRETTA LIVE per il momento termina qui. Il prossimo appuntamento con il Nuoto artistico è per oggi pomeriggio alle 16:00 con la finale del duo libero con le azzurre Linda Cerruti e ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Le azzurre vanno a caccia del podio anche in questa gara. Linda e Costanza hanno chiuso il preliminare al quarto posto in 90.5333, apiù di un punto e mezzo dalla coppia di gemelle austriache Anna-Maria ed Eirini Alexandri. 15.47 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti nuovamente alladi: è il momento delladel duo, con Linda Cerruti e Costanza Ferro. 11.28 La nostraper il momento termina qui. Il prossimo appuntamento con ilè per oggi pomeriggio alle 16:00 con ladel duocon le azzurre Linda Cerruti e ...

