LIVE Italia-Canada pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: si alza il livello, ma Settebello favorito (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada match maschile del Mondiale di pallanuoto, Settebello che affronta la compagine canadese. Dopo la roboante vittoria contro il Sudafrica torna in vasca il Settebello contro la nazionale nordamericana del Canada. Il match vede giustamente favoriti i giocatori azzurri ma non devono sottovalutare una nazionale in crescita come quella canadese. Si chiuderà la prima fase contro la Spagna nella sfida successiva per la testa del girone. Gli azzurri convocati per questo evento: Edoardo Di Somma e Vincenzo Dolce (AN Brescia), Francesco Di Fulvio e Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco), Marco Del Lungo, Giacomo Cannella ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale dimatch maschile del Mondiale diche affronta la compagine canadese. Dopo la roboante vittoria contro il Sudafrica torna in vasca ilcontro la nazionale nordamericana del. Il match vede giustamente favoriti i giocatori azzurri ma non devono sottovalutare una nazionale in crescita come quella canadese. Si chiuderà la prima fase contro la Spagna nella sfida successiva per la testa del girone. Gli azzurri convocati per questo evento: Edoardo Di Somma e Vincenzo Dolce (AN Brescia), Francesco Di Fulvio e Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco), Marco Del Lungo, Giacomo Cannella ...

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - bot_naps : Il grande mentecatto di Gubana ha subito 7 rigori nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - Emergenza24 : [23.06-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - badomenscult : RT @metallus_it: Bad Omens: una data live in Italia a febbraio - outagedetect : ?? Leggero #disservizio Internet in corso: #Vodafone in #Italia dalle 20.35 per 6 ore, con impatto su #Terlizzi… -