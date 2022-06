LIVE Italia-Canada pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: partita annullata, tre positivi tra i nordamericani (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Canada annullata: TRE CANADESI positivi AL COVID Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada match maschile del Mondiale di pallanuoto, Settebello che affronta la compagine canadese. Dopo la roboante vittoria contro il Sudafrica torna in vasca il Settebello contro la nazionale nordamericana del Canada. Il match vede giustamente favoriti i giocatori azzurri ma non devono sottovalutare una nazionale in crescita come quella canadese. Si chiuderà la prima fase contro la Spagna nella sfida successiva per la testa del girone. Gli azzurri convocati per questo evento: Edoardo Di Somma e Vincenzo Dolce (AN Brescia), ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: TRE CANADESIAL COVID Buonasera e benvenuti allatestuale dimatch maschile del Mondiale di, Settebello che affronta la compagine canadese. Dopo la roboante vittoria contro il Sudafrica torna in vasca il Settebello contro la nazionale nordamericana del. Il match vede giustamente favoriti i giocatori azzurri ma non devono sottovalutare una nazionale in crescita come quella canadese. Si chiuderà la prima fase contro la Spagna nella sfida successiva per la testa del girone. Gli azzurri convocati per questo evento: Edoardo Di Somma e Vincenzo Dolce (AN Brescia), ...

