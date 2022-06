L'Italia resta bollente ma la prossima settimana sarà anche peggio (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - L'ondata di caldo africano di Caronte è appena iniziata con i primi 44 gradi in Sardegna e le temperature sono previste in ulteriore aumento durante il fine settimana. Localmente, a causa di alcuni temporali in transito, al Nord le massime stanno subendo leggere e temporanee flessioni, ma in compenso aumenta l'umidità relativa e quindi l'afa. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che Caronte tornerà prepotente anche al Nord dal weekend e il peggio arriverà ad inizio settimana prossima: 40 gradi all'ombra ovunque, dal Sud al Centro e anche sulla Pianura Padana, che da afosa diventerà opprimente. Nei prossimi giorni sono attesi: 40 gradi a Firenze, 39 gradi a Bologna e Roma tra Domenica 26 e Martedì 28, 37 gradi a Milano e Napoli. Al Sud la colonnina del termometro toccherà i ... Leggi su agi (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - L'ondata di caldo africano di Caronte è appena iniziata con i primi 44 gradi in Sardegna e le temperature sono previste in ulteriore aumento durante il fine. Localmente, a causa di alcuni temporali in transito, al Nord le massime stanno subendo leggere e temporanee flessioni, ma in compenso aumenta l'umidità relativa e quindi l'afa. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che Caronte tornerà prepotenteal Nord dal weekend e ilarriverà ad inizio: 40 gradi all'ombra ovunque, dal Sud al Centro esulla Pianura Padana, che da afosa diventerà opprimente. Nei prossimi giorni sono attesi: 40 gradi a Firenze, 39 gradi a Bologna e Roma tra Domenica 26 e Martedì 28, 37 gradi a Milano e Napoli. Al Sud la colonnina del termometro toccherà i ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : In Italia 5,6 milioni di persone sono in 'povertà assoluta'. Rapporto Istat: nel 2021 il livello resta sui massimi… - GuidoDeMartini : ???? ELEZIONI IN FRANCIA ???? Macron perde, Le Pen vince e il ?? punto chiave ?? per salvare l’Italia ????resta sempre lo s… - sulsitodisimone : L'Italia resta bollente ma la prossima settimana sarà anche peggio - Agenzia_Italia : ?? ?? L'Italia resta bollente ma la prossima settimana sarà anche peggio - AnSignorini : Il richiamo del giovane ministro liberale ha quindi un significato politico: il governo tedesco di centrosinistra n… -