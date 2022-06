L’Italia e altri 4 Paesi chiederanno all’Unione Europea di far slittare al 2040 lo stop alla vendita di veicoli a benzina e diesel (Di giovedì 23 giugno 2022) Italia, Bulgaria, Portogallo, Romania e Slovacchia hanno presentato un documento, di cui Ansa ha preso visione, che propone di posticipare l’eliminazione dei motori a combustione dal 2035 al 2040 e di ridurre le emissioni di CO2 del 90% (anziché del 100% come proposto da Commissione Europea ed Europarlamento) nel 2035. Il documento è stato fatto circolare in vista della riunione del Consiglio ambiente Ue fissata per martedì 28. A quanto si è appreso, L’Italia si è associata all’iniziativa con l’obiettivo specifico di ottenere modifiche al testo sotto esame sui veicoli commerciali, i biocarburanti e le produzioni di nicchia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Italia, Bulgaria, Portogallo, Romania e Slovacchia hanno presentato un documento, di cui Ansa ha preso visione, che propone di posticipare l’eliminazione dei motori a combustione dal 2035 ale di ridurre le emissioni di CO2 del 90% (anziché del 100% come proposto da Commissioneed Europarlamento) nel 2035. Il documento è stato fatto circolare in vista della riunione del Consiglio ambiente Ue fissata per martedì 28. A quanto si è appreso,si è associata all’iniziativa con l’obiettivo specifico di ottenere modifiche al testo sotto esame suicommerciali, i biocarburanti e le produzioni di nicchia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

